Nehoda se stala v úterý vpodvečer na silnici mezí Véskou a Dolany.

Srazila se tam osobní dacie a transit v protisměru. Podle policie 56letá žena za volantem osobáku sjížděla z kopce příliš rychle a na mokru dostala smyk.

"Řidička dacie jedoucí na Dolany nepřizpůsobila rychlost jízdy na mokré vozovce a v pravotočivé zatáčce dostala smyk, přejela do protisměru, kde čelně narazila do projíždějícího dodávkového vozidla Ford Transit. Oba řidiči byli se zraněním převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci," popsal policjení mluvčí Libor Hejtman.

Ani jeden z řidičů nebyl podle policie pod vlivem alkoholu. Škodu policisté odhadli na 230 tisíc korun.