Nepozornost při řízení a také alkohol zřejmě stojí za dopravní nehodou, která se stala ve čtvrtek kolem desáté hodiny dopoledne poblíž pevnůstky ve Chválkovické ulici v Olomouci.

Nehoda u pevnůstky ve Chválkovické ulici v Olomouci, 13. 7. 2023 | Foto: Policie ČR

Pětadvacetiletá žena za volantem Škody Octavia jedoucí směrem na Týneček tam nabourala další škodovku.

„Protože se plně nevěnovala řízení a ladila rádio, přejela do protisměru, kde její vůz narazil do protijedoucí Škody Octavie. Z nehody vyvázla bez zranění, na preventivní vyšetření do olomoucké fakultní nemocnice však musela být převezena těhotná řidička z druhého auta i se svojí spolujezdkyní,“ sdělila policejní mluvčí Marie Šafářová.

Mladou ženu, která nehodu zavinila, policisté vyzvali k dechové zkoušce. Ta měla pozitivní výsledek 0,67 promile, opakovaným měřením byla zjištěna hodnota 0,66 promile. „Policisté jí proto jízdu zakázali, druhá řidička pod vlivem alkoholu nebyla,“ upřesnila Marie Šafářová.

Celková škoda je předběžně odhadnutá na sto tisíc korun, na každé z octavií po 50 tisících. Okolnosti nehody policisté stále prověřují.