„Když započal předjížděcí manévr, všiml si v protisměru jedoucího nákladního vozu. Ve snaze vyhnout se čelnímu střetu strhl řízení vlevo. Vyjel mimo silnici, kde narazil do směrového sloupku, a s vozem zůstal stát na břehu potoka,“ sdělila policejní mluvčí Marie Šafářová.

Sněžení působilo řidičům potíže na silnicích. Boural sypač i kamion

Při havárii se nikdo nezranil. Policisté dechovými zkouškami postupně naměřili 4,01 a 4,02 promile alkoholu. Pro ilustraci: Pokud by chtěl průměrně vážící muž tohoto množství alkoholu do 16 hodin docílit, musel by od osmé hodiny ranní vypít přes litr vodky.

Muž u sebe neměl doklady k řízení vozidla. Policisté záhy zjistili, že řidičské oprávnění ani nemá. Na vozidle policisté žádnou škodu nezjistili. Poškozením směrového sloupku způsobil řidič správci komunikace asi dvoutisícovou škodu.

Policie muže podezřívá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten může skončit až na tři roky ve vězení.