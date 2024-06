O vzrostlý strom se zastavilo BMW s mladým šoférem, které vyletělo ze silnice nedaleko Olomouce.

Nehoda BMW u Břuchotína, 26. května 2024 | Foto: Policie ČR

Havárie se stala v noci ze soboty na neděli na "staré litovelské" u Břuchotína.

Pětadvacetiletý řidič BMW mířící na Litovel po nárazu do stromu skončil v nemocnici.

"Při jízdě se plně nevěnoval řízení a vyjel vpravo mimo vozovku na travnatý svah do příkopu. Vozidlo však v jízdě pokračovalo a zastavilo se až čelním nárazem do vzrostlého stromu. Řidič byl z místa převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci," uvedla mluvčí policie Ivana Skoupilová.

"U řidiče byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun," doplnila policejní mluvčí.

