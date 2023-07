Několik lidí se zranilo při havárii linkového autobusu, která se stala ve čtvrtek dopoledne v Lutíně na Olomoucku.

V Lutíně narazil autobus s cestujícími do rodinného domu. | Video: Tauberová Daniela

Linkový autobus ve čtvrtek po desáté hodině naboural v Lutíně do rodinného domu.

Podle zdravotnické záchranné služby utrpěli zranění tři cestující a řidič autobusu. Jednalo se o lehčí poranění, v případě šoféra středně těžké.

Převezeni byli do olomoucké fakultní nemocnice.

„Dnes krátce po desáté hodině havaroval autobus v Olomoucké ulici v obci Lutín. Po vyjetí ze zastávky ujel linkový autobus zhruba 50 metrů a sjel mimo komunikaci, kdy narazil do sloupu, stromu a domu,“ informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Na místě nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

„Vyprošťovali jsme zaklíněného řidiče,“ sdělil během zásahu mluvčí hasičského záchranného sboru Zdeněk Hošák.

Havárie se stala na frekventovaném místě uprostřed obce. V linkovém autobuse v tu chvíli jelo celkem 10 cestujících.

Při nehodě byli zraněni tři z nich a řidič.

„Po vyproštění byl řidič autobusu předán do péče lékařské posádky. Utrpěl středně těžká poranění, zlomeniny a pohmoždění horních a dolních končetin,“ popisovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Cestující byli zranění lehce, až na seniorku, jež utrpěla otevřenou zlomeninu bérce.

„U ostatních se jednalo o pohmoždění dolních končetin a lehké oděrky od vysypaného skla,“ dodala mluvčí.

"Řidič se mu nezdál"

Všechny čtyři zraněné osoby transportovali záchranáři na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice.

Podle prvotních informací řidič měl zřejmě zdravotní indispozici. Při příjezdu záchranky ale podle dostupných informací byl při vědomí.

„Mluvili jsme s mužem, cestujícím, a prý se mu řidič nezdál už během jízdy, ale to jsou spekulace. Hlavní věc, že zranění nejsou vážná. Víte, co je tady za provoz ve všední den? Po chodníku klidně zrovna mohl někdo jít. Je to hrozná nehoda, ale mohlo to vypadat mnohem hůře,“ lamentovaly seniorky, které sledovaly, jak hasiči vyprošťují poškozený autobus.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou podle policie nadále v šetření. Na místě se spekulovalo také o možném technickém problému autobusu.

V domě nikdo nebydlí

V rodinném domě, do kterého autobus vrazil, podle místních nikdo nebydlí.

„V době nárazu tam nikdo nebyl. Je to prázdné,“ ujišťovali přihlížející obyvatelé Lutína.

Nehoda přilákala desítky zvědavců.Poškozenou budovu podle hasičů prohlédne statik.

„Autobus nevypadá zase tak hrozně, asi ho zpomalil náraz do sloupu. Každopádně z barákem to pěkně hnulo,“ rozumovali přihlížející.