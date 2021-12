Osmnáctiletý mladík za volantem automobilu značky BMW tam přijížděl ke čtyřramenné křižovatce a při odbočování vpravo na třídu Svobody nepřizpůsobil rychlost jízdy zatáčce.

„S vozidlem se dostal do smyku, auto se otočilo a zadní částí narazilo do dopravní značky a betonového patníku. Mladík se při nehodě zranil, záchranná služba ho převezla do Vojenské nemocnice v Olomouci. Pod vlivem alkoholu nebyl, škoda je předběžně vyčíslena na šedesát tisíc korun,“ upřesnila policejní mluvčí Petra Vaňharová s tím, že mladý řidič dostal na místě pokutu dva tisíce korun.

Kamion se u olomoucké Olympie rozbil o most, šofér se nevěnoval řízení