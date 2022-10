Nehoda se stala v pondělí po půl druhé odpoledne na D35 ve směru z Olomouce do Ostravy. Do automobilu značky iveco odstaveného na 283. kilometru dálnice narazilo neznámé vozidlo a vůz údržby poškodilo. „Odstavený automobil byl označen výstražným světlem oranžové barvy. Neznámý řidič z místa nehody ujel, aniž by ji ohlásil,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.