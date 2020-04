Na výlet vyrazil muž s rodinou a ta ihned kontaktovala dispečink linky 155 Moravskoslezského kraje.

„Záchranka poté vyzvala nás. Když jsme na místo dorazili, muže už resuscitoval jeho syn. Následně jsme se zapojili my, po několika minutách posádka sanitky Zdravotnické záchranné služby a nakonec i posádka vrtulníku leteckých záchranářů z Ostravy,“ uvedl Martin Chalupa, zasahující člen Horské služby Jeseníky. I přes přibližně hodinovou snahu obnovit muži životní funkce byl však nakonec lékař nucen konstatovat smrt.

Berte ohled i na nás

Vzhledem k tomuto případu i faktu, že se přes vyhlášená krizová opatření se pohybuje v horách značné množství lidí, žádá Horská služba návštěvníky Jeseníků o omezení výletů.

„Naši záchranáři jsou stále v první linii, zasahují u mnoha nehod, a jsou přímo ohroženi eventuální nákazou. Pokud by do hor zamířil někdo zcela nezodpovědný a v nařízené karanténě, následná opatření po našem zásahu u něj by vedla k další nutné karanténě,“ důrazně varoval Vítězslav Kaller, náčelník Horské služby Jeseníky.

Horská služba v současné době zajišťuje služby v horských oblastech výhradně z řad zaměstnanců Horské služby.

„To ale znamená, že jsme plně vytíženi a pokud by snad někdo z našich členů přišel během akce do styku s nakaženým člověkem, budeme nuceni některé stanice uzavřít. To by ale zase znamenalo ohrožení pro návštěvníky hor i domácí obyvatele v případě nějaké nehody“ upozornil náčelník Kaller.