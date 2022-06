„Plaval a najednou začal mávat rukama. Pár sekund a zmizel pod vodou. Zhruba čtyřicátník, pětatřicet let údajně. Možná dostal infarkt, je hrozné vedlo a Náklo je studené. Nebo přecenil síly, jsou celkem vlny,“ popisovala před 15. hodinou seniorka, která stála nedaleko Mola No. 1 a sledovala hasiče, jak nasedají do člunu. „Snad je ještě šance…,“ dodala žena zdrceně.