Devatenáctiletý řidič jedoucí směrem o Přáslavic tam měl ve čtvrtek kolem půl druhé osobním automobilem značky BMW narazit do nákladního vozidla s kontejnerem.

„Nejprve měl narazit do dopravního značení, konkrétně směrové desky se šipkou doleva a poté do kovového kontejneru ukotveného na nákladním motorovém vozidle. V okamžiku kolize stál v kontejneru dvaašedesátiletý muž, který vlivem nárazu vypadl na vozovku. Při pádu si způsobil zranění a byl předán do péče zdravotnické záchranné služby,“ informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová s tím, že nikdo jiný se při nehodě nezranil.

Dechová zkouška prokázala, že mladý řidič před jízdou nepil alkohol. Hmotná škoda je předběžně vyčíslena na víc jak půl milionu korun, policisté se případem nadále zabývají.