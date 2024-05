Celkem třináct aut se srazilo během necelé hodiny na dálnici D35 u Olomouce. Řetězové bouračky si vyžádaly i zranění, v nemocnici skončila řidička ze zdemolované felicie.

Hromadné nehody na D35 u Olomouce, 13. května 2024 | Foto: Policie ČR

Nehody se staly kolem sedmé hodiny ráno v pondělí 13. května. Na dálničním obchvatu Olomouce mezi exitem na Nemilany a křížením v Holici ve směru na Ostravu se hromadně bouralo celkem na třech místech.

Záchranka odvezla do olomoucké nemocnice jednu zraněnou, ostatní cestující z rozbitých aut vyvázli bez zranění. Celková škoda dosáhla těměř půl druhého milionu korun.

Z ostudy bílé a čisté. Dobrovolník vymaloval a dál udržuje Michalské schody

K první nehodě vyjížděli dálniční policisté o půl sedmé ráno, u Nemilan se srazilo pět aut. Volkswagen Transporter nestačil zareagovat na vznikající kolonu a zezeadu narazl do Toyoty RAV4. Za dodávkou stačil bezpečně zastavit náklaďák a Renault Clio.

"To se ale brzy stalo obětí další dopravní nehody. Řidič Audi A3 nestihl zareagovat na dopravní situaci, nedodržel bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a narazil do vozidla Volkswagen Passat jedoucího před ním. Ten se dostal do pohybu a narazil do zadní části Renaultu Clio," popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Za půl hodiny se o pár kilometrů dál ve směru na Ostravu srazilo dalších pět aut. Řidič dodávky Peugeot Boxer podle policistů nestihl včas zabrzdit do vzniklé kolony a srážce se snažil vyhnout strhnutím řízení vlevo. Tam ale "odstřelil" fabii, která způsobila řetězovou reakci s jednou zraněnou řidičkou.

"Dodávka narazila do Škody Fabia jedoucí před ní. Fabia byla vymrštěna vpřed a narazila do Škody Felicia. Ta pak narazila do Škody Superb, která nabourala do nákladního vozidla Saxas. Po nehodě byla řidička Škody Felicia převezena do Fakultní nemocnice Olomouc," uvedl policejní mluvčí.

Potrestejte mě! Opilý a zfetovaný zabil tátu, dostal 8 let za opilství

Deset minut po sedmé hodině se pak nedaleko srazily tři kamiony.

"Řidič nákladní soupravy Volvo se plně nevěnoval řízení, dle svých slov vlivem únavy usnul a naboural do vozidla Scania s návěsem jedoucího před ním. Scania pak následně narazila do nákladního vozidla Mercedes s návěsem. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a celkovou škodu policisté odhadli na 300 tisíc korun," přiblížil mluvčí policie.

Žádný z řidičů podle něj nebyl pod vlivem alkoholu.

"Apelujeme na řidiče, aby jezdili s maximální opatrností. Přichází doba různých uzavírek komunikací z důvodu jejich oprav. S tím souvisí tvorba kolon, na které musí řidiči v pravou chvíli reagovat. Pokud budou sledovat provoz a plně se věnovat řízení, potom dorazí do cíle bez nehody," doplnil policjení mluvčí Hejtman.