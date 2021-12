„V důsledku toho se s vozidlem přetočila do protisměrného jízdního pruhu a tam narazila do automobilu Seat Ibiza. Jeho osmadvacetiletá řidička skončila mimo komunikaci. Celá kolize byla zakončena nárazem vozu fabia do automobilu Škoda Octavia, za jehož volantem seděla sedmatřicetiletá žena,“ popsala nehodu policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Zdravotnická záchranná služba převezla k dalšímu ošetření do nemocnice řidičky vozidel Škoda Fabia a Seat Ibiza. Hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 70 tisíc korun.

