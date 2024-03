Vrtulník záchranné služby přistával v úterý ráno v Hnojicích na Olomoucku, kde na chlapce zaútočil pes. Zvíře poranilo nezletilého v obličeji. Okolnosti případu prošetřuje policie.

„Jednalo se o školáka, nebylo to úplně malé dítě. Poranění utrpěl v oblasti rtu a tváře,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

O život ohrožující stav nešlo. Chlapec netrpěl masivnějším krvácením nebo rozsáhlým devastujícím poraněním. Na tváři měl však patrné stopy po kousnutí.

Záchranáři vyslali na místo vrtulník pro případ, že by dítě transportovali na oddělení plastické chirurgie v Brně.

„Pacienta si převzali ve fakultní nemocnici v Olomouci,“ dodala mluvčí.

Podle mluvčího policie Libora Hejtmana se případem z Hnojic zabývá Městská policie ve Štěpánově. Nebyl dosud předán republikové policii.

„Došlo k tomu na soukromém pozemku. Prošetřujeme to, ale zda půjde o přestupek, nebo bude věc předána Policii ČR, to v tuto chvíli nelze ještě sdělit,“ uvedla odpoledne zástupkyně velitele štěpánovských strážníků Lada Sejdáková.

Podle starostky Hnojic se jednalo o nešťastnou událost.

„Není to tak, že by po obci běhal vzteklý pes a napadl dítě. Vše se odehrálo na pozemku poškozeného, jestli to bylo na dvorku nebo doma, to nevím. Je to nešťastná věc, která nejvíce dopadá na chlapce a jeho blízké,“ uvedla Blanka Adamovská.

Podle místních se jednalo o většího psa. Plemeno se nepodařilo upřesnit.

Na případ jako první upozornil server Novinky.cz.