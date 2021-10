„Motorkář se při střetu zranil, zdravotnická záchranná služba ho převezla do nemocnice. Řidič automobilu vyvázl bez zranění. Alkohol u obou řidičů vyloučila provedená dechová zkouška,“ informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová s tím, že hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 60 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.