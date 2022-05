Na dálnici se kolem jedné hodiny střetly postupně celkem čtyři nákladní automobily.

„Řidič nákladního vozidla dojížděl do stojící kolony a narazil do před ním stojícího nákladního vozidla, to následně narazilo do dalšího. Celkem byly čtyři,“ informoval mluvčí policie Libor Hejtman.

Při srážce nákladních aut utrpěli podle policie zranění dva řidiči. Záchranka oba odvezla do olomoucké fakultní nemocnice.

K nehodě na D35 došlo zhruba hodinu po poledni. Po 14. hodině byl zprovozněn jeden jízdní pruh. Před 16. hodinou museli kvůli vyprošťování náklaďáků dálnici zase uzavřít.

„Zhruba na dvě hodiny je nyní úsek mezi 281. – 290 km. dálnice D35 ve směru z Olomouce na Ostravu opět uzavřen, a to z důvodu vyproštění vozidel. Odklon je značen a vede přes obec Přáslavice až po Velký Újezd,“ upozornil policejní mluvčí Libor Hejtman.

