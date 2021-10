Pomocí podvěsu transportovali záchranáři muže na volně přístupné místo, kde zraněného přeložili do sanitního vozidla a následně pokračovali do Fakultní nemocnice Olomouc na oddělení urgentního příjmu.

Operační středisko proto vyslalo do terénu leteckou záchrannou službu, která využila podvěsu a k pacientovi se spustila pomocí palubního jeřábu.

„Vzhledem k tomu, že se při pádu udeřil do řídítek utrpěl zhmoždění hrudního koše. Pacient se nacházel v nepřístupném terénu, kam se sanitní vozidlo nebylo schopno dostat,“ popisovala zásah mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Náročný manévr absolvovali záchranáři, když se v neděli potřebovali dostat k cyklistovi, který utrpěl zranění při sjezdu v nepřístupném terénu nedaleko Hluboček. K muži se spustili v podvěsu pod vrtulníkem a v něm zraněného přesunuli na přístupné místo, kde jej přeložili do sanitky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.