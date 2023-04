Hanácká dálnice D46 u Prostějova, byla ve čtvrtek krátce po poledni jako vrakoviště. Půl hodiny po poledni napálil dvaašedesátiletý řidič pod vlivem do svodidel u sjezdu Prostějov jih. Krátce na to, se na opačném konci města u sjezdu sever srazilo hned pět aut.

Na 27,5 kilometru D46 se stala hromadná srážka pěti vozidel. | Foto: Deník/- Policie ČR

Jel rychle a měl popito

Dvaašedesátiletý řidič vozidla Volkswagen jedoucí v levém jízdním pruhu ve směru na Olomouc nepřizpůsobil rychlost jízdy, na mokré vozovce dostal smyk a narazil do svodidel. Nehoda se stala na 20,5 kilometru, u sjezdu Prostějov jih.

Na 20,5 kilometru D46 ve směru na Olomouc trefil řidič pod vlivem svodidla.Zdroj: Deník/- Policie ČR

"Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní. Řidič při ní nadýchal přes dvě promile alkoholu," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Muž na místě přišel o řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla, které mělo navíc rok propadlou technickou kontrolu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a policisté odhadli škodu na 400 tisíc korun.

Dodávka napálila do kolony

Srážku pěti vozidel řešili policisté necelou půlhodinu po předchozí nehodě. Hromadná srážka se stala na 27,5 kilometru D46, tentokrát ve směru z Olomouce na Prostějov. "Čtyřiadvacetiletý řidič dodávkového vozidla Volkswagen nepřizpůsobil rychlost jízdy," uvedl Hejtman.

Na 27,5 kilometru D46 se stala hromadná srážka pěti vozidel.Zdroj: Deník/- Policie ČR

V místě, kde se vytvořila kolona vozidel z důvodu snížení počtu jízdních pruhů, narazil do pomalu jedoucího nákladního vozidla Opel. To následně narazilo do před ním stojícího vozidla Ford a došlo k nehodě dalších dvou vozidel Škoda.

"Nehoda pěti vozidel se obešla bez zranění a škoda se vyšplhala na 600 tisíc korun. Policisté viníkovi udělili příkazem na místě pokutu v maximální výši dva tisíce korun," uzavřel policejní mluvčí.