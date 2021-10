„Podle dosavadních informací tam měla šestačtyřicetiletá řidička osobního automobilu Opel Astra srazit stejně starého muže, který přecházel vozovku po přechodu pro chodce. Zraněného muže si do péče převzala zdravotnická záchranná služba,“ řekla k nehodě policejní mluvčí Petra Vaňharová.

K dopravní nehodě vyjížděli v sobotu po půl páté odpoledne olomoučtí policisté do Pasteurovy ulice.

