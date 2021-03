Jedná se o takzvané idiomy a vyjádřeno jedním z nich – cizinec by z toho měl oči navrch hlavy. Idiomy jsou slovní spojení, která nelze přeložit doslovně do jiného jazyka. I v angličtině se s nimi při běžné konverzaci setkáme. Jaké jsou nejčastější anglické idiomy a jejich významově správný překlad? A jak by zněl jejich doslovný překlad?

Ang. Idiom /význam/ doslovný překlad

All talk, no action. /Skutek utek./ Samé řeči, žádná akce.

Ants in pants. /Mít roupy. Neposedět./ Mravenci v trenýrkách.

Bark up the wrong tree. /Plakat na špatném hrobě./ Štěkat na špatný strom.

As sure as eggs are eggs. /Tak jako, že se xxx jmenuju./ Tak jistě, jakože vejce jsou vejce.

Not for all the tea in China. /Ani za nic na světě./ Ani za všechen čaj v Číně

Bite your tongue. /Držet jazyk za zuby./ Kousni se do jazyka.

Break a leg! /Zlom vaz!/ Zlom nohu!

Cry me a river. /Klidně se snaž, ale moje sympatie nedostaneš./ Vyplač mi řeku

Ask for the moon. /Požadovat nemožné./ Žádat o Měsíc.

Hold your horses! /Brzdi! Nežeň se tak!/ Drž si svého koně.

It's a storm in teacup. /Z toho mráčku nezaprší./ Je to to bouřka v šálku čaje.

To make a mountain out of a molehill. /Dělat z komára velblouda./ Dělat horu z krtince.

Be a pain in the neck. /Lézt někomu na nervy./ Být bolestí v krku.

Dead as a doornail. /Nepoužitelný./ Mrtvý jako ozdobný hřebík do dveří.

Be the top banana. /Být nejdůležitější osobou z nějaké skupiny./ Být hlavní banán.

Early bird catches the worm. /Ranní ptáče dál doskáče./ Ranní ptáče chytí žížalu.

It's all Greek to me. /Je to pro mě španělská vesnice./ Pro mě je to všechno řecké.

Take forty twinks. /Dát si dvacet. Chvíli si odpočinout./ Čtyřicetkrát si mrknout.

To be a smart cookie. /Být chytrák./ Být chytrá sušenka.

It should be a piece of cake. /Mělo by to být snadné, brnkačka./ Mělo by to být snadné jako kousek dortu.

To be a peach. /Být velmi příjemný člověk./ Být broskví.

It's not my cup of tea. /Není to můj šálek čaje(kávy)./ Není to můj šálek čaje.

Shoot yourself in the foot. /Způsobit problémy sám sobě./ Střelit sám sebe do nohy.

He is as cool as a cucumber. /Je velmi klidný. Nic ho nerozhází./ Být klidný jako okurka.

To be chicken. /Bát se. Být vystrašený./ Být kuře.

To be foxy. /Být sexy./ Být liška.

To feel blue. /Mít deprese./ Cítit se modře.

To wear your heart on your sleeve. /Mít srdce na dlani./ Nosit tvoje srdce na tvůj rukáv.

Wolf in sheep's clothing. /Vlk v rouše beránčím./

To promise the Moon. /Slibovat nemožné. Slibem nezarmoutíš./ Slibovat Měsíc.