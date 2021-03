Je třeba počítat s tím, že se i na dovolené v zahraničí můžete dostat do krizové situace. V tom případě budete potřebovat pomoc policistů. Jak se s nimi domluvit?

I have lost my passport and all my personal documents. (Ztratil jsem pas a veškeré osobní doklady). A jak vysvětlit, že jste byli okradeni a přišli kvůli tomu třeba o pas? Naučte se jednoduché, ale praktické věty.

Další užitečné fráze:

I have lost my mobile phone.

Ztratil jsem mobil.

I have been robbed. My handbag was stolen. It had all my money and my personal documents (including my credit card, my driving licence, my passport and my ID card)

Byla jsem okraden . Vzali mi kabelku s penězi i všemi osobními věcmi ( s kreditní kartou, řidičským průkazem, pasem a občanským průkazem)

Our car has been stolen.

Ukradli nám auto.

Our bicycle has been stolen from the ground floor balcony.

Ztratilo se nám z balkonu v přízemí kolo.

Užitečná slovíčka:

a police station – policejní stanice

to lose – ztratit

personal documents – osobní doklady

to be robbed – být okraden

to steal – ukrást (něco)

a handbag – kabelka

an ID card – občanský průkaz

a balcony – balkon

the ground floor – přízemí (v britské angličtině)

