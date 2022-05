O první tři góly českého národního týmu se v početní převaze postaralo trio Krejčí, Červenka, Pastrňák. „První lajna hrála opravdu parádně. Jsou to šikovní hráči, dokážou reagovat na postavení soupeře na ledě, nejde hrát jedním stylem pořád dokola. Disponují technickými zdatnostmi, situace mají pod kontrolou, puky jim neodskakují,“ zmínil Venera přednosti elitního tria.

Útočná trojice ve Finsku dosud dohromady nasbírala úctyhodných 31 kanadských bodů. Bývalý kouč Zlína nebo Olomouce by nerad některého z forvardů nerad vyzdvihoval. „Všichni mají stejnou úroveň. Výborně si i sedli, což při skladbě hvězd vždy nemusí být pravidlem,“ uvědomuje si občasné úskalí.

Zatímco Červenka s Krejčím jsou díky evropským angažmá na šampionátu od prvního zápasu, Pastrňák po předčasném konci Bostonu v letošním play-off NHL premiérově nastoupil až do čtvrtého duelu proti Lotyšsku. Svěřenci Kari Jalonena před tímto zápasem pouze porazili Velkou Británii, následně padli se Švédskem a Rakouskem. „Je to jednoznačná posila, mančaft s ním vypadá úplně jinak. Navíc jsou sehraní s Davidem Krejčím. A ačkoliv ho neznám osobně, tak povahově vypadá jako výborný kluk do kolektivu,“ směřuje Venera pozitivní ohlasy na dosud sedmibodového Pastrňáka.

Letošní šampionát však není pouze o útočných řadách. Ve výborném světle se předvádí také brankář zámořské Arizony Karel Vejmelka. „Ukázalo se, že zvolit ho jedničkou byla dobrá volba. Se Švédy obdržel smolnější góly, trenéři ho ale neodstavili, což bylo důležité pro mužstvo i jeho samotného. Stoprocentně to vrací.“

Českou hokejovou reprezentaci v sobotním odpoledním semifinále (17.20 hodin) vyzve Kanada. Země javorového listu přitom ve čtvrtečním čtvrtfinále proti Švédsku musela dohánět manko z 0:3. Necelé dvě minuty před koncem ještě prohrávala o dvě branky. „Nestává se to příliš často, v hokeji je to ale hned. Soupeř dostane gól a začne se bát o výsledek. Musí k tomu přispět i souhra okolností. I takové obraty se ale stávají, úplný zázrak to není,“ míní Zdeněk Venera.

Český tým na finálovou účast na světovém šampionátu čeká od Mistrovství světa 2010, kde v Německu nakonec vybojoval zlato. K nynějšímu úspěchu by znovu měly dopomoci věci, které fungovaly už ve čtvrtfinále. „Naše zbraně jsou dobrá obrana, Vejmelka a přesilovky. Kanada si na ně dá pozor, bude jim chtít předcházet. Pokud je ale naši kluci rozeberou, můžou bránit, jak chtějí,“ usmívá se Venera, který si netroufá odhadnout vítěze.