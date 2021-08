„Před závodem jsem to Jirkovi říkal, pak už jsme radši mlčeli. Táta je velkej bourák, ale tohle už mi asi neoplatí,“ usmíval se spokojený osmatřicetiletý Vraštil v rozhovoru pro Českou televizi.

Vraštil starší závodil na olympijských hrách v Mnichově 1972, Montrealu 1976 a Moskvě 1980, kde byl spolu s Miroslavem Knapkem pátý ve dvojce bez kormidelníka. O účast v Los Angeles v roce 1984 jej připravil bojkot.

Miroslav Vraštil mladší se zúčastnil olympiád v Londýně i Riu jako člen čtyřky bez kormidelníka lehkých vah. Do Tokia se kvalifikoval na dvojskifu lehkých vah.

"Čtvrté místo na olympiádě, o tom se nám ani nesnilo. Před tím, než jsme sem jeli, určitě ne, ani když jsme začínali jezdit," radoval se Šimánek. Umístění těsně pod stupni vítězů je nejlepším českým výsledkem na kanále Sea Forest Waterway.

Zlato získali Irové McCarthy a O‘Donovan, stříbro si vyjeli Rommelmann a Osborne z Německa. Český tým se na čtvrtém místě držel od začátku závodu. V závěru dokázal snížit odstup od třetích Italů Stefana Oppa a Pietra Ruty, reálně se ale Vraštil se Šimánkem do boje o bronz nezapojili. "Já si myslím, že to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo. Prostě vyhráli ti nejlepší, před námi byli ti nejlepší na světě, co jsou," poznamenal Vraštil.