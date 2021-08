„Myslela jsem si, že mi ještě nějaké síly zůstaly. Necítila jsem se špatně, ale je vidět, že jak jsem poprvé v životě absolvovala tři běhy za sebou. Už to nebylo ono, protože mi hrozně vytuhly ruce,“ říkala pro Českou televizi matka sedmiměsíčního syna Kaapa, na nějž v Hodoníně dohlíží tatínek Filip Sasínek, jinak rovněž přední patnáctistovkař.

Favoritky nasadily ostré tempo a běžkyně s finskými kořeny začala postupně nabírat ztrátu. „Nijak mě to nezaskočilo, ale v průběhu druhého kola mi začalo docházet a nešlo s tím nic moc dělat,“ krčila rameny.

„Dala jsem si za cíl nebýt poslední, ale to mi nevyšlo, takže to zase není úplně tak super, jak bych čekala. Jsem ale strašně ráda za středeční vystoupení a celkově jsem spokojená,“ pokyvovala hlavou atletka Olympu Praha.

Pro Ludmilu Formanovou, někdejší mistryni světa v běhu na 800 metrů, bylo olympijské vystoupení Kristiiny Mäki největším překvapením v české atletické výpravě. „Informace o její formě se ke mně dostaly, ale že předvede takový výkon, tak s tím jsem nepočítala. A mám z toho radost. Po dlouhé době jsme měli běžce na velké soutěži ve finále,“ říkala Deníku.

„Ve finále mi už připadala trochu unavená, asi toho na ní už bylo po všech stránkách hodně. Celkově se však jedná o ohromný úspěch,“ chválila a vyzdvihla skutečnost, že Mäki v Tokiu závodila sedm měsíců po porodu.

„Co vím, tak byla v těhotenství schopná dlouho běhat. Pak se prý k tréninku brzy vrátila a tím pádem neměla pauzu tak dlouhou. Tím nechci nějak snižovat to, co teď předvedla,“ pokračovala učitelka tělocviku na střední škole a atletická trenérka mládeže v Čáslavi.

Podle ní některým ženám mateřství ve výkonnosti prospěje. „Každopádně to není vůbec snadné. Změní se tělo i psychika. Kristiina zaslouží velký obdiv i za rekord, který v Tokiu překonala,“ uzavřela Formanová.

Zlato obhájila Keňanka Faith Kipyegonová v olympijském rekordu 3:53,11.

Hvězdná Sifan Hassanová z Nizozemska tři zlata nezíská, ve svém druhém finále doběhla třetí, předběhla jii britská mistryně Evropy Laura Muirová.

Páteční atletický program byl svědkem další senzace a opět ji mají „na svědomí“ Italové. Po nečekaném vítězství Marcella Jacobse na stovce se zrodil další triumf z Apeninského poloostrova a Jacobs u toho významně sekundoval. Se štafetovým kolíkem Italů ale přilétl do cíle Filippo Tortu, který na posledním úseku přespurtoval britského finišmana Mitchella-Blakea.

Sprinteři USA, kteří v minulosti často vítězili, do finále vůbec nepostoupili, vítěz dvoustovky Andre De Grasse vytáhl na posledním úseku kanadskou štafetu z pátého místa k bronzu. Díky tomu má už šestou olympijskou medaili.

#Tokyo2020 is something else, isn't it?