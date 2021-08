"Když stojíte naproti tribuně pro deset tisíc lidí, na které není ani noha, tak je to zvláštní pocit,“ naznačuje, že ticho na sportovišti je nepříjemné nejen pro samotné závodníky, ale i pro sudí. „Pořád jsem měla pocit, že rozhoduji nějaké předjízdy. I u nás na závodech jsme zvyklí, že aspoň nějací diváci tam jsou a fandí. Bylo to celé takové tiché,“ usmívá se.

Nejvíc si pochopitelně užila zlato kajakáře Jiřího Prskavce a stříbro kanoisty Lukáše Rohana. Byť z pozice rozhodčí musí zachovávat nestrannost.

„Když jede Čech jsem malinko nervóznější, ale stejně to ovlivnit nemůžu. Každou branku rozhodují tři nebo čtyři rozhodčí nezávisle na sobě. Navíc je tam i videorozhodčí,“ vysvětluje, že nemůže pomoct, i kdyby chtěla. „Ale ani mě to nikdy nenapadlo“ směje se.

Padesátka? Nikdy není příjemná, ale ke slalomu patří, říká Lenka Kutá

Ve fotbale je jeden hlavní a dva asistenti (dobře teď ještě video), v hokeji dva hlavní a dva čároví, v tenisu umpire. To každý ví, ale jak je to s rozhodčími ve vodním slalomu? „V Tokiu nás bylo celkem 15 brankových rozhodčích, 2 videorozhodčí a pak vrchní rozhodčí a jeho zástupce. Další lidé jsou pak ještě u časomíry,“ přibližuje Lenka Kutá. Jedna ze dvou českých zástupců na hrách v Japonsku. „Každý sleduje určitý úsek trati. Já jsem měla na starost devět branek. Každou z nich ale rozhoduje více lidí z různých pozic. Kromě tří čtyř rozhodčích na břehu jsou pak ještě další dva rozhodčí u videa, jeden z televizního signálu a druhý ze záznamu, který natáčí sama federace,“ vysvětluje. Maximální kontrola a tudíž minimální prostor pro exces. „Pár šťouchů jsem v Tokiu nahlásila. Dokonce jsem zvedala i signalizaci pro padesátku za neprojetí branky, která se pak potvrdila i od videa. Není to nikdy příjemné, ať to zvedáte komukoliv. K našemu sportu to ale patří.

Na české vodáky byla pyšná. „Byla radost se na to dívat. Měla jsem jednu těžší kombinaci, přejezd z povodné do protivodné branky a tam to zrovna Jířa Prskavec zajel jako jeden z nejlepších. Povedlo se mu to excelentně,“ ohlédla se o pár dní zpátky. „Skvělým zážitkem pro mě pak bylo, že jsem mohla být jako jedna z mála Češek u předávání medailí a že jsem mohla osobně gratulovat,“ doplňuje účastnice předchozích olympijských her v brazilském Riu.

Jen hotel a závodiště

Oproti klání pod pěti kruhy před pěti lety byla prý tokijská akce o poznání klidnější. Pochopitelně i kvůli řadě opatření souvisejících s koronavirem. „Náš režim byl jednoduchý. Buď jsme byli na hotelu a nebo nás odvezli na závodiště. Nic jiného se dělat nedalo. Nesměli jsme opustit hotel. Chodili jsme jen na snídani a večeře do společné místnosti, která byla rozdělená kvůli rozestupům,“ popisuje Lenka Kutá.

Na tom, aby koronavirus neměl šanci olympiádu jakkoliv narušit, si Japonci dávali maximálně záležet. „Od příjezdu až do odjezdu jsme každý den absolvovali PCR test ze slin. Zároveň jsme do speciální aplikace vyplňovali údaje o zdravotním stavu. Jestli jsme měli nějaké symptomy, jakou jsme měli teplotu a podobně,“ vykládá česká rozhodčí.

Kvůli přísným opatřením se bohužel nedostala na ostatní sporty, což ji hodně mrzelo. „Člověk pak ani neměl pocit, že je na olympiádě, museli jsme být zavření v naší vodácké bublině. V tomhle to v Riu bylo určitě lepší,“ uvedla dáma, která na mezinárodní úrovni působí jako rozhodčí sedm let, celkem pak dokonce dvacet. „Na olympiádu vede dlouhá cesta.. Začíná se na domácích závodech, pak si uděláte mezinárodní zkoušky. V době mezi olympiádami se účastním světových pohárů, mistrovství světa, mistrovství Evropy,“ říká civilním povoláním učitelka angličtiny a matematiky na základní škole.

„I mezi rozhodčími by měli jet ti nejlepší. Stejně jako mezi závodníky jsou však zastoupeny všechny kontinenty a občas do toho vstupuje politika,“ dodává.

V Tokiu mělo Česko v rozhodcovském sboru vedle Lenky Kuté zastoupení ještě v podobě Aleny Maškové, zástupkyně vrchního rozhodčího.

A příště v Paříži? „Už jsem přemýšlela nad tím, že zrovna tam bych se ráda podívala. Myslím, že tam bude atmosféra úplně nejlepší. Tady v Tokiu to bylo zavřené úplně a v Riu diváků také nebylo úplně moc. Naopak ve Francii to bude pro Evropany blízko. Určitě by byla i velká podpora z Čech. Snad to vyjde,“ přeje si.