K cenným kovům měl podle očekávání daleko, ale stopu zanechal. Český cyklista a mohelnický rodák Michael Kukrle byl v silničním závodě pořádně vidět. „Mám z toho super pocit. Nevím, jestli je to můj nejlepší výsledek, ale určitě to je jeden s mých nejlepších výkonů,“ okomentoval Kukrle své představení na Facebooku své stáje Elkov Kasper.

Závod dokončil na 36. místě. Ve stejné skupině jako hvězdy profesionálního peletonu jako Španěl Alejandro Valverde či Nizozemec Tom Doumoulin. Předtím ale šlapal více než 180 kilometrů v úniku. „Po startu jsem se dostal dopředu a sledoval co se bude dít a když jsem viděl, že to nechávají odjet, tak jsem tam skočil. Říkal jsem si, že nechají úniku dost velký náskok a mohlo by se to sjet až v posledním kopci. To se sice nepovedlo, ale celkem bez problému jsem se udržel zpět v balíku a pokračoval do posledního stoupání,“ prohlásil Kukrle. „Tam už jsem neměl úplně sílu reagovat na ty nejlepší a snažil jsem se držet si skupinu,“ doplnil.

V dramatickém závěru už podle očekávání hráli prim jiní. O medaile se podělili hvězdy nedávné Tour de France. Její vítěz Slovinec Tadej Pogačar skončil bronzový, když těsně prohrál spurt s Belgičanem Woutem van Aertem. Zlato putuje do Ekvádoru. Díky správně načasovanému nástupu si pro něj dojel osamocený Richard Carapaz.

Kukrle ale mohl být se svým vystoupením jednoznačně spokojen. Už proto, že český cyklistický tým provázely v Tokiu nepříjemnosti kvůli nákaze koronavirem Davida Schlegela, jenž nakonec do závodu nemohl nastoupit. „Ještě ráno jsem musel na test, takže jsem na závod, který začínal v jedenáct hodin vstával o půl páté. Jsem rád, že mě to tady nijak nezlomilo a povedlo se mi z mého pohledu zajet dobře,“ dodal Kukrle, kterého na hrách v Tokiu čeká ještě start ve středeční časovce.