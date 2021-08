Do lodě spolu usedli poprvé v roce 2019 a čtvrtým místem na mistrovství světa si vybojovali olympijskou účast. V soukromí se více sblížili až poslední rok.

"Uvědomili jsme si, že spolu trávíme tolik času, tak že i když pak ještě máme volno, rádi se vidíme. Byli jsme třeba na ping pongu, Pepa bydlí v Karlíně vedle kavárny, takže občas jsme se tam sešli. Říkali jsme si, jak je fajn, že když se vidíme i mimo trénink, tak je to něco jiného. Řešíme úplně jiné věci, o jiných věcech si povídáme," vyprávěl Šlouf.

Podobně jako u jiných mužů jsou oblíbeným tématem ženy. "Samozřejmě, naše vztahy taky. Ale ty ryby tam padnou vždycky. Já si to vyslechnu, i když do toho nejsem tak zainteresovaný. Vím, že Pepa si o tom potřebuje popovídat, a já to rád poslouchám. Zase se něco nového dozvím, ale do těch ryb nic přinést nemůžu, já o tom nic nevím," doplnil mladší z bronzové dvojice.

Během olympijských závodů se každý soustředil sám na sebe. Po úterním Dostálově neúspěšném závodě na singlu ho nechal Šlouf být.

"Když se to všechno dělo po závodu, byl jsem ve svačinárně. Viděl jsem to z okna, bylo kolem něj spousta lidí, nebylo mu dobře po závodě. Další dvě hodiny jsme se pak neviděli, měl jsem na programu nějaký trénink a říkal jsem si, že můžeme pokecat večer," vzpomínal na dva dny staré události.

Večer už byl Dostál psychicky z nejhoršího venku. "Když už jsme se pak viděli ve vesnici na pokoji, vůbec nic o tom závodě neříkal. Cítil jsem z něj to, že teď už je to přepnuté, teď už ho čeká deblkajak," doplnil Šlouf.

Dostál si pochvaloval, s jak dobrou náladou se dnes ráno probudil. Šlouf to ani nezaznamenal, protože se soustředil na sebe.

"My máme zcela jiný rytmus. My jsme se viděli dvě minuty na snídani, když já končil a on teprve přicházel. Já mám rituál s rozcvičením, rozdýcháním. Já na to všechno potřebuji více času. Viděli jsme se asi půl hodiny před tím, než jsme šli na vodu se rozjet. A já už jsem nevnímal, jak na tom je. Já se staral, abych se cítil dobře. Nepotřebujeme spolu nějak extra mluvit. Každý se připravujeme jinak," vysvětloval.

V lodi se sladili skvěle a vyjeli si bronz, o kterém tajně snili. A těší se, že večer oslaví úspěch laskominou, která na ně už nějakou dobu čeká. "První den, co jsme sem přijeli, když tady zbyl trochu nepořádek po veslařích, tak jsme objevili s Ráďou vzkaz od Ondry Synka, který nám tam nechal nějaké dobroty, které se neslučují se zdravým sportovním stylem. Trenér už se na to chystal, tak jsem řekl: Nenene, ten lovečák si dáme s pivem až po závodě. Udržel jsem ho. Těším se, až si ho dáme večer," plánoval Dostál.

Doktor obdivuje Dostála

Šéf české olympijské mise a dvojnásobný šampion v kanoistice z Atlanty 1996 Martin Doktor obdivuje zmrtvýchvstání kajakáře Josefa Dostála. Ačkoliv byl v úterý po pátém místě v závodě kajakářů na 1000 metrů, z něhož chtěl zlato, psychicky i fyzicky zničený, dal se dohromady a dnes s Radkem Šloufem získali bronz na deblkajaku.

"Pepa je obrovský borec. Takhle se z toho dostat…. Ten závod byl pro něho těžký nejenom psychicky, ale i fyzicky. Obdivuju Pepu, jak se z toho zvedl," ocenil Doktor, když po finále hovořil s českými novináři.

Připomněl, že páté místo na olympijských hrách rozhodně není propadák. "Ale přece jenom on sem jel s jiným cílem. Spíš ho to nakoplo, než položilo, což je úplně skvělé. To, jak jeli to finále, doopravdy smekám, to bylo fakt úplně precizní," uznale pokýval hlavou bývalý špičkový kanoista.

Dostál hodil zklamání za hlavu. "Hrozně rychle to vzal, jak to měl vzít. Na začátku byl z toho hodně smutný, ale měl tady toho debla. A udělal to přesně, jak měl," komentoval Doktor kajakářův přístup.

V posádce to měl Dostál o něco jednodušší, než když sedí v lodi sám. "Ten tlak je menší, jsou tam dva lidi, můžou si navzájem pomoct," poznamenal Doktor.

Česko už má z olympijských her devátou medaili. "Víte, že já jsem nechtěl očekávat nic, že to vždycky ze mě taháte. Ano, když jsem byl donucen udělat nějaký odhad, už je to v té části, že je to dobré. Máme naděje, ještě nekončíme," dodal sportovní ředitel Českého olympijského výboru.