V domácí dílně začal vyrábět vařečky a další dřevěné náčiní, které dodával do domácích potřeb na Moravě či do obchodní sítě Prior. Když s manželkou marně sháněli vláček pro dceru, rozhodl se hračku vyrobit. „Vznikla lokomotiva se třemi vagóny. Do toho se narodil syn, takže postupně přibývaly další věci. Tak jsme se tomu začali věnovat naplno,“ shrnul Josef. On hračky tvoří, jeho žena Marcela dílo zkrášluje a připravuje na prodej.

Zdroj: Deník / František Berger