Zahradní železnici začal Karel Váňa ze Střížova budovat v roce 2001. První zájemci ji shlédli na podzim 2002.

„Postupně jich přibývalo, začali se k nám sjíždět z širokého okolí. Za sezonu míváme okolo čtyř až pěti tisíc návštěvníků. Mnozí nadšenci dorazí i v dešti,“ řekl majitel zahradní železnice. V květnu a červnu přijíždějí výletníci z mateřských a základních škol, o prázdninách zase letní tábory a na podzim zájezdy seniorů.

Loňský rok poznamenal koronavirus. Železnice byla pro veřejnost po většinu času uzavřená a tak majitel využil volno k úpravám. Pustil se například do rekonstrukce jezírka.

„Musel jsem nejdřív vylovit všechny rybky a vodní živočichy. Našel jsem tam mimo jiné malého čolka, který se k nám nastěhoval. Udělalo mi radost, že jezírko postupem času tak ožilo. Vyměnil jsem folii, napustil vodu a všechny živočichy vrátil zpátky,“ popsal Karel Váňa.

Chystá dvě nové říčky

V letošním roce má v plánu nový vodní prvek. „Rád bych vybudoval dvě říčky s tekoucí vodou. Musel jsem také vyměnit některé stromky a upravit zeleň. Čekají na mě opravy domečků a mašinek. Pořád je tady co dělat,“ poznamenal provozovatel unikátního kolejiště.

Když před dvěma desítkami let zahradní železnici budoval, nepočítal s tím, že bude mít otevřeno pro veřejnost. To prý přišlo až s tím, jak postupně rostl zájem lidí o prohlídky. Celé rodiny nadšenců se pak do Střížova začaly sjíždět z různých koutů Moravy i Čech. Majitele zahradní železnice jejich zájem těší, obzvlášť radost na tvářích dětských návštěvníků.

Rád by proto v létě pro veřejnost zase otevřel, bude-li to s ohledem na aktuální situaci možné.

„Koronavirus jsem loni s těžkým a dlouhým průběhem prodělal. Nakonec jsem to zvládl, ale hodně mě to vyčerpalo. Po této zkušenosti se nechám naočkovat. V mém věku je koronavirus větší riziko než případné vedlejší účinky vakcíny. Myslím, že když se národ proočkuje, bude život zase veselejší a budeme žít jako dřív,“ dodal Karel Váňa.