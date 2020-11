Otevřením vlastního květinářství v centru Olomouce si Aneta Gregorová splnila sen.

„V říjnu to bylo šest let, co jsem se na to dala. Začátky pro mě byly těžké i v tom, že spousta lidí měla předsudky. Mysleli si, že jsem moc mladá a tak nemám dost zkušeností. Odvaha v mládí byla fajn, teď už bych si podnikání rozmýšlela mnohem víc než tenkrát,“ usmála se květinářka.

Nejtěžší pro ni byly první dva roky, kdy postupně poznávala zákazníky, jejich vkus a oblíbené květiny. Získávala také informace o tom, jaký materiál na kytice má objednávat a v jakém množství.

„Šla jsem do toho tehdy bezhlavě, ale dělala jsem to s láskou. S lidmi musíte navázat vztah a získat si je. Kromě estetického cítění je důležitá také komunikace a pěkné vztahy se zákazníky. Někteří si u mě za ta léta objednali květiny k promoci, později k zásnubám a pak na svatbu či k narození dětí. Postupně s nimi procházím důležitými životními okamžiky a stávám se jejich ´rodinnou´ květinářkou, což mě moc těší,“ popsala Aneta Gregorová.

Vir zamával se svatbami

Letošní rok pro ni měl být velmi úspěšný, plný práce a nabitý zakázkami. Spousta lidí plánovala v roce 2020 svatbu. Bohužel příchod koronaviru všechno změnil.

„Snoubencům se věnuji také jako svatební koordinátorka a musím říci, že se svatební sezonou to zamávalo opravdu hodně. Ze dne na den bylo všechno jinak a lidé svatby raději o rok odložili,“ řekla majitelka květinářství.

Ač měla obchod stále otevřený, zákazníků chodila sotva polovina. Velmi se jí proto hodilo, že vystudovala obor zahradnictví. Letos se živila také osazováním truhlíků, výsadbou a údržbou ovocných i okrasných zahrad a zahradními proměnami.

„Zakládala jsem například živé ploty, ovocné a bylinkové zahrádky, pečovala o trávníky. Sázeli jsme stromy, keře i květiny. Teď už připravuji vánoční kolekci. U adventních věnců a vánočních dekorací dávám přednost přírodním materiálům a světlým barvám, svůj prostor má i tradiční červená. Zákazníkům budu nabízet jak hotové adventní věnce, tak kompletní sortiment, ze kterého si je mohou vyrobit sami,“ dodala Aneta Gregorová.