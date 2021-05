Senior klub v Příkazích byl jedním z prvních, které začaly v Olomouckém kraji v minulosti fungovat. Loni od jeho založení uplynulo už 35 let. Tamní senioři jsou velmi aktivní, pravidelně se scházejí a pořádají zajímavé kulturní, společenské i charitativní akce.

Předsedkyně Senior klubu Příkazy Miroslava Davidová | Foto: Deník/Magda Vránová

U zrodu Senior klubu stál místní občan Boleslav Vaca, který později pomáhal s jeho založením také v okolních obcích. „Dnes už jsou v každé vesnici, ale my jsme byli jedni z prvních a tak jsme tehdy ostatním předávali zkušenosti. Od samého začátku se scházíme jednou týdně, jinde mívají pravidelná setkání jen jednou do měsíce. U nás je to ale tradice a nikdo z ní nechce slevit. Pro mě a kolegy je pak ale poměrně náročné vymýšlet program na každý týden,“ poznamenala s úsměvem předsedkyně Miroslava Davidová.