Hněvotínští se dali dohromady v roce 2015 proto, aby nabídli místním dětem a mládeži nové možnosti, jak trávit volný čas. Spolek Pro Vás Hněvotín se postupně pustil do menších i větších akcí, z mnoha z nich už je dnes tradice.

Předseda spolku Pro Vás Hněvotín Petr Niessner.Zdroj: Deník / Magda Vránová„Pořádáme výlety pro seniory s dětmi a rodiny, byli jsme například v Pekle Čertovina nebo v Kovozoo. Připravujeme velikonoční a vánoční výzdobu obce. Společně jsme vyrobili betlém, který každoročně tvoří výzdobu místního kostela svatého Leonarda. Založili jsme letní kino Provázek, promítáme v květnu a červnu na zdejším fotbalovém hřišti,“ popsal pestrý výčet aktivit předseda spolku Petr Niessner.

Kromě jednodenních akcí se členové spolku pustili i do větších „výzev“, pořádají například pobytový letní tábor.

„Každoročně se jej zúčastní přibližně stovka hněvotínských dětí. Loni jsme jej měli zaměřený na čáry a kouzla, letos by měl proběhnout pod názvem Po stopách Sherlocka Holmese. Finančně na tábor přispívá obec a místní firmy a sponzoři. Vedoucími jsou zdejší rodiče. Pro některé je zajímavé zjistit, jak náročné je ´ukočírovat´ takovou bandu dětí a udržet je v určitých mantinelech. Mnozí se pak jinak dívají na práci učitelů, když si sami vyzkoušejí, co to vlastně obnáší,“ poznamenal s úsměvem Petr Niessner.

Tábor proběhne už posedmé a o příznivce nemá nouzi.

„Jak děti postupně odrůstají, podílejí se také na jeho organizaci. Z některých se stávají instruktoři, jiní nám pomáhají s focením a psaním článků na webové stránky. Jsem moc rád, že se nám podařilo dát dohromady partu lidí, kteří mají zájem, aby děti měly krásné zážitky a obětují tomu spoustu volného času a energie. Těšíme se na to, až se situace zlepší a vyrazíme společně na výlety nebo zase budeme na hřišti promítat v letním kině,“ dodal předseda spolku.