Mýdelka s vůní míří z Jívové do celého Česka

Voňavých mýdélek vyrobí Miluše Domanská z Jívové denně klidně dvě stovky. Šikovná držitelka ocenění Haná regionální produkt se do nich pustila poté, co začala sklízet úspěchy s vlastnoručně vyráběnými svíčkami. Jak popisuje, stále potřebuje zkoušet něco nového. Sedět chvíli s rukama v klíně, to by nebyla ona.

Výrobky Miluše Domanské | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Je to teď trochu terapie. Odpoutávám se od těch zákazů a počítání nemocných s koronavirem,“ přiznává sympatická tvůrkyně voňavých a dekorativních předmětů, kterými se snaží dělat radost jiným lidem. S výrobou svíček začala před více než 10 lety. Zjistila, že moderní silikonové formy umožňují, aby nezůstala jen z nich. Dokáže je využít také k tvorbě glycerinových mýdélek. Přidala i dekorativní předměty z keramické hmoty. „Kvalitní formy si nechávám vyrobit na zakázku. Na tohoto andílka stojí čtyři stovky. Díky ní ale můžu vykreslit sebemenší detail,“ ukazuje prstem trup křehkého anděla, jenž je posetý titěrnými kvítky. Aktuálně se věnuje hlavně keramice. V její dílně v Jívové vznikají květináče různých tvarů a velikostí. Vyrábí už měsíce na sklad, jak s trochou hořkosti dodává. „Neprodává se. Trhy nejsou. Mýdélka sice vydrží, ale čerstvá jsou čerstvá. Všichni chtějí voňavé věci. Navíc jich udělám za den dvě stovky, až se rozvolní, pustím se do nich,“ krčí rameny. Jívová chce zachránit nádraží, připomíná hotel v Tatrách Přečíst článek › Jak docílí, že tak krásně voní? Poté, co glycerinovou hmotu rozpustí v hrnci, přidá na plotně barvu a parfém. „Frčí levandule a černý hrozen. Takto to vypadá,“ ukazuje s úsměvem na sporáku, jak zahřívá svoji „prdelačku“ a „šmoulovou“. Levandulovými vůněmi dělá radost spřátelenému Levandulovému statku v Bezděkově. „Ráda prodávám na jejich akcích, je to už taková společná tradice. Fandím jim. Letos v létě se snad dočkáme,“ věří Miluše Domanská, která nabízí výrobky i ve svém internetovém obchodě. Kromě typicky vánočních, velikonočních či valentýnských produktů nabízí mýdélka a svíčky na zakázku obcím či soukromníkům. „Spolupracuji i s mateřskými školami, které si odebraly základní výrobek z keramické hmoty. Děti si zvířátka a další tvary samy dobarvily a maminkám tím udělaly velkou radost,“ líčí dvojnásobné potěšení z práce.