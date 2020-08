Elegance, přirozená noblesa, ideální tělesné proporce, partnerská spolehlivost. To vše podle odborníků zdobilo aktivní kariéru Michala Štípy, uměleckého šéfa baletu Moravského divadla Olomouc. I proto to původně řadový člen baletního souboru Národního divadla Brno dotáhl až na 1. sólistu Národního divadla v Praze.

Michal Štípa při loučení s aktivní kariérou v Národním divadle v Praze | Foto: Sergej Gherciu

„K umění jsem byl veden odmalička. Od pěti let jsem chodil s mámou do divadla. Nejvíc jsme navštěvovali balety, které mě pohltily,“ říká tanečník, který v listopadu oslaví 41 let.