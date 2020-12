Od roku 2002 se chov britských krátkosrstých koček manželům Pánkovým rozrostl. Zaregistrovali se do Specializované organizace chovatelů koček Olomouc, založili chovatelskou stanici, začali jezdit po výstavách a později se stali také posuzovateli.

„S manželem pořádáme na Floře výstavu, která je největší akcí svého druhu v republice. Každoročně přijede okolo sedmi tisíc návštěvníků, k vidění je tam na čtyři stovky koček. Tradičně bývá začátkem prosince. Kvůli aktuální situaci zvažujeme, že ji přesuneme na březen,“ předpokládá Lucie Pánková.

Britské kočky jsou podle ní poměrně klidné, neagresivní a naučí se velmi dobře vycházet i s dětmi.

„Naše zvířata mají spíše flegmatičtější povahy a když se jim něco nelíbí, raději si někam zalezou, než aby zaútočily. Aktuálně máme tři kocoury, tři kastrátky a šest koček, ale jednu dobu jsme jich měli doma celkem osmnáct. To už ale bylo opravdu hodně. Bylo s nimi moc práce, když k tomu má člověk ještě zaměstnání a rodinu,“ řekla zkušená chovatelka a maminka tří dětí.

Během osmnácti let Pánkovi odchovali spoustu krásných a na výstavách velmi úspěšných koček a kocourů. Ročně mívají doma tři až čtyři vrhy, v každém je obvykle pět koťat. Kromě modrého zbarvení britské kočky si v minulosti pořídili také skořicovou.

„Tehdy to ještě nebyla uznaná barva. Začali jsme na tom pracovat a v roce 2011 se nám to podařilo dotáhnout do zdárného konce. Pak jsem chovala takzvané různooké britské kočky, které měly jedno oko oranžové a jedno modré. Dnes se zaměřuji na chov modré barvy, která je nejtradičnější barevnou variantou,“ vysvětlila Lucie Pánková.

Se svými kočkami jezdí hlavně na výstavu do Olomouce. Mnohem více dnes po světě cestují s manželem „za prací“, protože jsou uznávanými posuzovateli na mezinárodních výstavách. Ročně nacestují tisíce kilometrů, na cestách tráví i dva nebo tři víkendy v měsíci.

Zapojují se už také děti. „Nejmladší dcera pomáhá posuzovatelům a předvádí kočky na výstavách. Syna zase baví příprava katalogu a zpracování konečných výsledků,“ popsala úspěšná chovatelka britských koček.