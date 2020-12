V podobném moderním duchu se v posledních letech změnila také téměř všechna oddělení olomoucké městské knihovny, kterou už dvě desetiletí vede ředitelka Lenka Prucková.

Láska ke knihám ji provází od dětství. Už na základní škole pracovala Lenka Prucková ve školní knihovně.

„Naučila jsem se tam všechno včetně balení knížek, přípravy štítků a mnohé další věci. Později na vysoké škole jsem jako pomocná vědecká síla pracovala v univerzitní knihovně. Tam jsem získala spoustu dalších zkušeností, což se mi později hodilo i při práci pro Knihovnu města Olomouce,“ vzpomněla ředitelka.

Přestože vystudovala matematiku a deskriptivní geometrii a obojí také několik let vyučovala, cestu ke knížkám si po nějaké době zase našla.

„Ve chvíli, kdy jsem viděla, že je vypsaný konkurz na ředitele tehdy ještě okresní knihovny, jsem se rozhodla, že to zkusím. Měla jsem praxi z knihoven. Věděla jsem, jaké jsou moderní trendy v knihovnictví a měla jsem vize, kam bych chtěla olomouckou knihovnu dovést. U výběrového řízení jsem tehdy uspěla a musím říci, že jsem se v této práci opravdu našla. V červenci to bylo už dvacet let, co jsem sem nastoupila a pořád mě to moc baví a naplňuje,“ poznamenala Lenka Prucková.

Nápadů je pořád hodně

Během posledních let se městská knihovna hodně změnila. Návštěvníkům nabízí rovněž besedy, kurzy, volnočasové aktivity a připravili tam také zájmové dětské kroužky.

„Dnes už to není jen půjčovna, ale další způsob vzdělávání a zajímavého trávení volného času. Chceme pořádáním různých akcí přilákat rodiny s dětmi a udržet si i dospělé čtenáře. Mrzí nás, že tady nejsou k dispozici větší prostory, protože nápadů na další rozvoj máme pořád hodně,“ dodala ředitelka, která inspiraci získává při zahraničních cestách do moderních knihoven a na knihovnických kongresech po celém světě.