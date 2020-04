Hendikepovaná sportovkyně z Hané nebývá na podobných soutěžích jen do počtu. Patří mezi nejlepší paralympioniky světa. Doma má více než dvě stě medailí či pohárů a přes padesát dalších trofejí. „Z paralympijských her jsem si přivezla zlato a stříbro, z mistrovství Evropy nebo světa mám celou sadu medailí, stejně jako ze světových her a dalších mezinárodních soutěží,“ usmívá se. Přesně své cenné úlovky spočítané nemá, rozšíření sbírky se však nebrání.