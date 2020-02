Kdejaký šašek by chtěl být králem. Ondřej Král se naopak ve škole s chutí ujímal role třídního šaška. Rád se předváděl před ostatními, k herectví ale tehdy ještě netíhl. „To mě nadchlo až na vysoké škole. Do té doby jsem se věnoval sportu, od 16 let bojovému umění,“ prozrazuje absolvent oboru činoherního herectví Pražské konzervatoře a muzikálové syntézy Konzervatoře Jaroslava Ježka. Osmadvacetiletý rodák z Varnsdorfu momentálně žije v Olomouci.