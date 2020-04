Obrovským zážitkem a zkušeností bylo pro mladého bojovníka poznávat mentalitu místních.

„Trvalo mi měsíc, než jsem si zvykl na tamní styl života. Pak jsem se tomu úplně poddal a stačilo mi jen málo ke štěstí. Thajcům stačí jedna polévka denně, večer rýže s něčím a jsou šťastní. Dělají jen to, co je baví, a všechno říkají na rovinu. To je dle mého takový základ lidského bytí. Nehonit se pořád za něčím, ale být spokojený s tím, co člověk má – toho by si měl vážit,“ odvezl si velké životní ponaučení talentovaný český reprezentant Štěpán Guba.