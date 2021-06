Spolek Hébem se vznikl v Ústíně už v roce 2014, kdy se dala dohromady parta místních nadšenců.

„Chtěli jsme to tady rozhýbat a pořádat akce, kde by se místní pobavili a užili si spolu příjemný čas. Pořádáme divadelní představení, spolupracujeme i s místní skupinou historického šermu. Zaměřujeme se také na sportovní akce, probíhají pravidelná cvičení pro ženy či děti. Aktivní jsme po celý rok a užijeme si spoustu zábavy. Jen loni a letos to bohužel narušil koronavirus a zákaz shromažďování,“ řekla místopředsedkyně spolku Soňa Bebarová.

Už tradiční a v okolí vyhlášenou akcí je Ústínské kolečko, což jsou velmi oblíbené závody na různých dopravních prostředcích, které mají jakékoli kolečko.

„Účastníci mohou závodit například na stavebním kolečku, dětském kočárku, koloběžce, odrážedle, kolečkových bruslích nebo bicyklu. Soutěžní klání moderujeme zábavným způsobem, máme na sobě vtipné kostýmy a převleky a užije si to vždycky spousta lidí. Pro děti bývají připravená stanoviště s informacemi o složkách integrovaného záchranného systému,“ popsala místopředsedkyně spolku Hébem se.

Kromě Ústínského kolečka bývá na podzim velký turnaj v petanque O pohár starostky obce. Ten je oblíbený mezi všemi generacemi občanů, zapojují se děti, mládež, dospělí i senioři a sestavují si vlastní družstva.

Další z oblíbených akcí je Noc s Andersenem pro děti, které si v místním hájku užijí večerní stezku s plněním zajímavých úkolů a pak mají společné občerstvení a nocleh.

V průběhu roku spolek Hébem se pořádá také dýňování, drakiádu, velikonoční a vánoční dílničky.

„Letos bychom v létě rádi uspořádali historickou bitvu doplněnou zajímavým divadelním představením a ochutnávkami dobových pokrmů. Nacvičit divadlo není jednoduché, zapojujeme do hry nejen školáky, mládež a dospělé, ale i děti z místní mateřinky. Každoročně hrajeme jedno představení, už se na to vždycky všichni moc těšíme. Snad nám to letos vyjde a budeme moci společně nacvičovat,“ doufá Soňa Bebarová.

Mimo kulturních, sportovních a společenských akcí se místní zaměřují také na pravidelný pohyb a cvičení. Ústínské ženy a seniorky se sdružují ve skupině Úsvit a pod vedením cvičitelky a fyzioterapeutky mívají pravidelná rehabilitační cvičení a pohybové a taneční aktivity v sále místního komunitního centra.