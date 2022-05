Autor neprovokuje záměrně, ale jak sám říká, upozorňuje na to, o čem se ve společnosti často mlčí. Věnuje se především krátkým hraným filmům. Pro jeho způsob tvorby je typický přístup režiséra, který skládá jednotlivé detaily a významové prvky do finálního celku. Dílo prezentuje na českých i zahraničních výstavách a filmových festivalech, například v Berlíně, Rotterdamu nebo New Yorku.

Výstava Květen bude v Telegraph Gallery přístupná do 17. července. Otevřeno je zde od úterý do pátku od 10 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma.