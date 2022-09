V pražském Národním divadle se s nástupem nové sezony ujal funkce šéfa činohry režijně-dramaturgický tandem SKUTR, pod jehož názvem už několik let úspěšně spolupracují Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Už dřív se tam pánové coby hostující tvůrci podepsali například pod divácky mimořádně oblíbenou jevištní adaptaci Erbenovy Kytice.

Vybrat jednu z mnoha věcí, která první českou scénu v aktuální sezoně čeká, je ale pro SKUTR složité. „Určitě bychom rádi upozornili na pátý ročník festivalu Pražské křižovatky, který se uskuteční během října a opět jím připomeneme narozeniny a odkaz Václava Havla. Silný morální apel přinese autorská inscenace Ivana Vyrypajeva 1,8M, mezinárodní projekt s tématem politických procesů v Bělorusku, vycházející z autentických dokumentů,“ uvádějí Kukučka s Trpišovským.

Další zahraniční host, režisér Arthur Nauzyciel, který dle slov SKUTRu právě zkouší ve Stavovském divadle Schnitzlerův Rej, uvede osobně filmový záznam své inscenace Dáma s kaméliemi ve Francouzském institutu v Praze. „První vlaštovkou návratu Činohry Národního divadla do Státní opery pak bude hostování Slovenského národního divadla s inscenací Bál nového kmenového režiséra Národního divadla Michala Vajdičky, kterou otevřeme plánovanou dlouhodobou spolupráci obou souborů. Věříme, že i letošní pátý ročník Pražských křižovatek potvrdí výjimečné postavení tohoto festivalu, křižovatek divadelních, uměleckých a duchovních cest,“ dodává SKUTR.

David Drábek a Pupek Paříže

Městská divadla pražská (MDP) připravila pro tuto sezonu dvě premiéry do divadla ABC, tři do Rokoka a čtyři do Komedie. „Na největší ze tří scén, v divadle ABC, bude mít v listopadu premiéru klasická francouzská situační komedie Pupek Paříže ve svérázném pojetí dramatika a režiséra Davida Drábka. „Co všechno se může stát jedné noci v hotýlku, kde hosté hledají azyl a diskrétnost? Záměny, nehody a náhody na sebe nenechají dlouho čekat. Přespání se změní ve fantasmagorický bdělý sen,“ uvádí režisér Drábek.

Příští rok na jaře pak uvede v ABC režisér a umělecký šéf divadla Michal Dočekal Čapkovu Bílou nemoc, která se na pražské jeviště vrátí po dlouhých čtyřiceti letech. V Rokoku diváky čeká česká premiéra tragikomedie současného německého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga Prasklej svět nebo autorská inscenace Čurda, hrdina jedné prohry o osudu československého vojáka a konfidenta gestapa Karla Čurdy.

Babyboom dle Ondřeje Sokola

Pražský Činoherní klub připravil tři novinky - Babyboom Zuzy Ferenczové, Konsent Niny Raine a 2:22 – Duchařský příběh Dannyho Robinse. Jedná se o současné texty z oblastí, které jsou tvůrcům v Činoherním klubu nejbližší. „Všechno to budou české premiéry,“ sděluje umělecký šéf divadla, herec Martin Finger.

„Kromě stálého a divácky velmi úspěšného režiséra Ondřeje Sokola u nás bude znovu zkoušet Braňo Holiček, jehož první režie v Činoherním klubu, loni uvedený Ošklivec v hlavní roli s Vojtou Kotkem, zaznamenala u diváků ohromný ohlas. K této režisérské dvojici se připojí Šimon Dominik se hrou, kterou si také sám přeložil,“ doplňuje umělecký šéf „Činoheráku“.

Františákovo Srpnové světlo

Švandovo divadlo chystá Srpnové světlo. Režisérem novinky, která má mít světovou premiéru už 24. září, bude sám autor Martin Františák. Poetický příběh s prvky thrilleru vypráví o neobvyklém milostném čtyřúhelníku lidí žijících v drsné přírodě. „Poprvé v životě jsem napsal hru, která sice ctí zákony klasického dramatu, neopírá se však o konkrétní předlohu, historickou etapu nebo osobnost. Neopírá se dokonce ani o hranice reality – vyšel jsem pouze z vlastní imaginace,“ říká Martin Františák, který je současně uměleckým šéfem Švandova divadla.

„Zajímaly mě základní, pudové vazby, hluboké vášně a emoce člověka. Hrdinové Srpnového světla žijí odděleni od zbytku světa. Jednají proto bez krusty civilizace, která jinak mnohé zakrývá. Navzájem si zbyli a nemohou žít ani spolu, ani bez sebe. Chlad i žár, láska i citová pustina, rodina, tajemství, touha a smrt,“ naznačuje Františák, v jehož Srpnovém světle se odráží jeho fascinace severskými dramaty, okouzlení přírodou norských fjordů i láska k psychoterapii.

Srpnové světloZdroj: Alena Hrbková

Adina je zase doma

Na lákavý program zvou i regionální scény. Například Městské divadlo Mladá Boleslav chystá na 30. září premiéru inscenace 1000 tváří Adiny. „Přímo na míru pro zdejší soubor napsala úplně nový autorský text dramatička a producentka Daniela Sodomová s režisérkou a choreografkou Adélou (Laštovkovou) Stodolovou. Tento osvědčený tvůrčí tandem má na svém kontě úspěšnou inscenaci o mecenášce umění Medě Mládkové, inscenaci Werich či letošní divadelní recitál Marta k životnímu jubileu zpěvačky Marty Kubišové, uváděný v Sovových mlýnech na pražské Kampě,“ uvádí dramaturgyně Kateřina Suchanová.

Inscenace 1000 tváří Adiny měla spatřit světlo světa již v roce 2020, kdy uplynulo sto deset let od narození slavné prvorepublikové filmové hvězdy a zároveň mladoboleslavské rodačky Adiny Mandlové. „Přípravy byly bohužel několikrát přerušeny, první oficiální uvedení proběhlo v období pandemie bez diváků a světová premiéra se tak odsunula až na letošní rok. Nyní už ale konečně můžeme zvolat: Adina Mandlová se vrátila do Mladé Boleslavi a těší se na své diváky,“ doplňuje dramaturgyně.

Legenda o devíti křížích

Podle režiséra a šéfa Městského divadla Brno Stanislava Moši je každá z premiér sezony 2022/2023 dítětem mnoha rodičů. „Společně jim říkáme Městské divadlo Brno, a jak je známo, všem dětem náleží naše veškerá láska. Naše divadlo již od sametové revoluce věnuje velkou péči uvádění soudobé dramaturgie, ať už v činoherním či hudebním žánru.

Nejinak tomu bude i v letošním roce, v němž budou mít u nás diváci možnost zhlédnout celou řadu představení ve světových, evropských či českých premiérách. Celá sezona je nabita unikátními tituly, jedním ze vskutku mimořádných divadelních počinů bude hned zkraje sezony v režii Petra Gazdíka světová premiéra původního muzikálu Devět křížů, jenž byl napsán přímo pro Městské divadlo Brno.

Historický muzikál autorů z našeho divadla – Robina Schenka, Petra Štěpána a Miroslava Ondry – vychází z legendy, která vznikla kousek od města Brna. Autoři ji velice umně rozvíjejí a obohacují novými silnými tématy,“ láká nejen na Devět křížů Stanislav Moša.

Devět křížůZdroj: se svolením MDB

Ježíš i teror

Ke scénám, které si dlouhodobě drží zájem diváků i recenzentů, patří i Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Důkazem je například jedinečné zpracování rockové opery Jesus Christ Superstar režiséra Dodo Gombára. Strhující pojetí slavného titulu vyneslo uherskohradišťskému divadlu dvě nominace na Thálii, a to pro Tomáše Šulaje v roli Jidáše a představitele titulní role Tomáše Davida. „Jde o jednu z jistot Slováckého divadla, která je neustále vyprodaná,” říká herec a mluvčí slovácké scény Josef Kubáník.

Zároveň přidává další tipy. „Napínavé je soudní drama Teror režiséra Petra Smyczka. Hrajeme je přímo v jednací síni Okresního soudu v Uherském Hradišti a o vině obžalovaného rozhodují sami diváci. Podle našich informací jsme jediní na světě. Autenticita prostředí až mrazí,” dodává Josef Kubáník. Za pozornost podle něj stojí i jedinečné ztvárnění Čechovových Tří sester. Improvizační večer, ve kterém se herci navzájem překvapují, vznikl pod vedením režiséra Michala Zetela.