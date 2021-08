„I v této nelehké době jsme se rozhodli oživit kulturu ve městě a první ročník pojali jako minifestiválek, než bude situace příznivější a my tak budeme moci s jistotou naplno plánovat další ročníky. Dali jsme letos šanci především lokálním kapelám, ale to rozhodně festivalu na kvalitě neubírá, spíše naopak,“ prozradila pořadatelka festivalu Anna Pánková.

Program začne krátce po druhé hodině odpoledne, kdy vystoupí taneční orchestr Leopardi, který se věnuje hudbě nejrůznějších žánrů. Následovat bude koncert kapely Minami, jejíž popularita stoupá především u fanoušků rockové hudby. Posluchači mohou znát z tuzemských rádií její hit Vteřiny, který na Lipfestu také zazní.

Svou akustickou rockovou tvorbu na kytaru předvede umělec R.O.M.A.N. z nedaleké obce Rouské, známé covery v akustické podobě, ale i autorské písně zahraje čtyřčlenná kapela Lihus (Lipenská hudební společnost), která se pohybuje v široké škále žánrů - od popu až po bigbít. Hlavní hvězdou festivalu je Jakub Moulis, který skončil druhý v soutěži The Voice Česko Slovensko. Ozdobou Lipfestu bude i akustické těleso Isbina, do jehož repertoáru patří hudba šedesátých let.

„Návštěvníky festivalu čeká několik překvapení a mohou si odnést domů zajímavé ceny. Zajištěno bude i bohaté občerstvení v podobě burgerů nebo pizza trucku a proudem poteče skvělé pivo a nealko nápoje. Vše proběhne za dodržení všech platných hygienických podmínek,“ uvedl mluvčí Lipfestu Milan Papežík.

Festival se koná za každého počasí a bude mít částečně charitativní ráz. Návštěvníci mohou podpořit příspěvkem do kasičky spolek Trend vozíčkářů Olomouc, který je hrdým partnerem festivalu.