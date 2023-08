Snímky Barbie a Oppenheimer plní kina v Olomouckém kraji. Podle jejich provozovatelů jde o největší trháky letošní letní sezony. Deník připravil velký přehled projekcí těchto filmů v kraji.

Poutač na film Barbie v obchodním centru Olomouc City. | Foto: Deník/Petr Krňávek

V kině Oko v Šumperku, které patří mezi nejnavštěvovanější jednosálová kina v republice, už první vlnu diváků odbavili. Na pět projekcí Barbie přišlo třináct stovek diváků, na sedm promítání Oppenheimera bezmála dvanáct set.

„Jsou to celosvětové fenomény. Za mě je Oppenheimer film roku, ale nemůžu říct, že Barbie nemá nějaký přesah, určitě také stojí za vidění. Jsou to teď největší hity, ještě se velmi dobře prodává Onemanshow jako nový projekt Kazmy. Výhodou je, že máme čtrnáctidenní program, takže můžeme nasadit další projekce. Zrovna u Barbie se stalo, že se mezi lidmi rozkřiklo, že je to dobrý film, a rozchodili se,“ řekl ředitel kina Oko Kamil Navrátil.

Poutač na film Oppenheimer v obchodním centru Olomouc City.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Podle programové vedoucí kina Metropol v Olomouci Sabiny Hermochové diváci na oba filmy chodí hodně. „U nás víc na Oppenheimera, ačkoli celorepublikový trend je, že chodí na Barbie. Řekla bych, že to budou největší trháky léta. Ale navštěvovaný je i maraton Pána prstenů. Zrovna dnes máme přes čtyři sta prodaných lístků,“ řekla v pátek 4. srpna.

Letní kino v Olomouci naprogramovalo pět projekcí snímku Oppenheimer. Dvě se ještě uskuteční, v první půli srpna. „S Oppenheimerem jsme trhli rekord. Na premiéře bylo skoro sedm set lidí. Na ostatní projekce jich přišlo okolo dvou set, což byl také nadprůměr. Na venkovní projekce u nás průměrně chodí okolo sta lidí,“ řekl provozovatel areálu Tomáš Adamec.

V olomouckém letňáku promítají Oppenheimera z klasického pětatřicetimilimetrového filmového pásu. V České republice jsou takové kopie jen dvě, z druhé promítá kino Lucerna v Praze.

„Chodí k nám lidé, kteří si chtějí užít atmosféru starých filmů. Myslím, že tak velký trhák u nás letos nebude,“ dodal Tomáš Adamec.

Kdy promítají hity letošního léta jednosálová kina v kraji (výběr):



Kino Pohoda Jeseník



Barbie:

pondělí 7. 8. 17.00

úterý 15. 8. 18.00



Oppenheimer:

sobota 19. 8. 19.30



Kino Oko Šumperk



Barbie:

čtvrtek 10. 8. 17.15

úterý 15. 8. 17.15

sobota 19. 8. 17.00

sobota 26. 8. 17.00

pondělí 28. 8. 17.15

úterý 29. 8. 20.00



Oppenheimer:

úterý 8. 8. 19.50

neděle 27. 8. 16.35

středa 30. 8. 19.50



Kino Retro Zábřeh



Barbie:

pátek 11. 8. 17.30

středa 16. 8. 17.30



Oppenheimer:

středa 9. 8. 19.00

čtvrtek 24. 8. 19.00



Kino Metropol Olomouc



Barbie:

středa 9. 8. 20.00

sobota 12. 8. 20.30

čtvrtek 17. 8. 17.30

pondělí 21. 8. 17.30



Oppenheimer:

neděle 6. 8. 19.00

čtvrtek 10. 8. 19.00

sobota 12. 8. 17.00

úterý 15. 8. 19.30

sobota 19. 8. 19.30

středa 23. 8. 19.30



Letní kino Olomouc



Oppenheimer:

úterý 8. 8. 21.00

čtvrtek 10. 8. 21.00



Kino Metro 70 Prostějov



Barbie:

neděle 6. 8. 16.30

úterý 8. 8. 20.00

pátek 11. 8. 20.15

sobota 12. 8. 17.30

středa 16. 8. 15.00

pátek 18. 8. 19.15

sobota 19. 8. 14.00

středa 23. 8. 15.00



Oppenheimer:

neděle 6. 8. 19.00

čtvrtek 10. 8. 16.45

neděle 13. 8. 19.15

sobota 19. 8. 16.30

úterý 22. 8. 19.30



Kino Hvězda Přerov



Barbie:

neděle 6. 8. 17.45

pondělí 7. 8. 17.00

středa 9. 8. 17.30

úterý 15 8. 17.30

středa 16. 8. 10.00

pátek 18. 8. 16.00

úterý 22. 8. 20.00

čtvrtek 24. 8. 18.00

středa 30. 8. 18.00'



Oppenheimer:

pondělí 7. 8. 19.15

neděle 13. 8. 19.45

pondělí 21. 8. 17.00

sobota 26. 8. 20.00

neděle 27. 8. 17.00

čtvrtek 31. 8. 20.00