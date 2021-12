V pohybové performanci Tank inspirované filmy o vetřelcích, poukazuje na to, jak budou v blízké či vzdálenější budoucnosti naše těla reagovat na digitalizaci, biotechnologie a počítačem ovládané stroje.

VIDEO: Nahé tanečnice z United-C měly v Olomouci světovou premiéru

„Tank je laboratorní zkumavka, skleněná oválná tuba, v níž jsou ve speciálním roztoku k vědeckému pozorování a nejrůznějším experimentům konzervovány živočišné preparáty. Stejně tak je Tank stěžejním a zároveň jediným objektem pozorování a experimentálním místem hybridních tělesných transformací ve stejnojmenné taneční performanci, v níž nás Doris Uhlich zve ´zpátky do budoucnosti´,“ pozvala za pořadatele festivalu Bára Čermák s tím, že sobotní festivalové představení Long Time No See! se kvůli onemocnění jedné z tanečnic bohužel ruší.

Zdroj: Youtube