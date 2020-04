Muzeum jde za vámi: Tajemné sochy Velikonočního ostrova

Nemůžete do muzea? Nevadí, muzeum jde za vámi. Vlastivědné muzeum v Olomouci je z důvodu aktuální situace ohledně koronaviru také uzavřené. Proto se rozhodlo, že bude lidem zprostředkovávat online to nejzajímavější z výstav a následně i to „nej“ z expozic.

Tajemné sochy Velikonočního ostrova ve Vlastivědném muzeu v Olomouci | Foto: VMO