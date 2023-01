Premiéra je na programu v pátek 20. ledna v 19 hodin. „Přelet nad kukaččím hnízdem je titul, kterému věřím. Je silný, dramatický, ale také humorný a dojemný. Nic lehkého pro herce, ale diváci si, myslím, přijdou na své, stejně jako tomu bylo u Nedotknutelných, kteří jsou i třetí rok po uvedení vyprodaní,“ vyzdvihl ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Aktuální titul vybralo vedení činohry Moravského divadla a umělecký šéf Roman Vencl měl od začátku jasno, kdo by jej měl režírovat. „Jsme moc rádi, že se režie ujal hostující Pavel Khek, který naše diváky uchvátil inscenací Nedotknutelní. Pustil se do nelehké výzvy nazkoušet těžký a komplikovaný text za šibeničních šest týdnů. Věříme ale, že to bude stát za to a že právě oslovení Pavla Kheka bylo tou nejlepší možnou volbou,“ sdělil Roman Vencl, který v inscenaci hraje doktora Spiveyho.

V Přeletu nad kukaččím hnízdem dostane prostor kompletní pánská sestava souboru činohry, představí se v rolích pacientů a ošetřovatelů. Hlavní role režisér vybral podle své intuice. „U mě obsazuje intuice. A když ji neposlechnu, je zle. Obecně lze říct, že u velkých rolí je lepší obsadit je trochu proti typu, aby měl divák možnost postupně odlupovat vrstvy figury. U menších rolí je ta cesta kratší a je výhodnější, když herec už sám o sobě nese jistý typ postavy,“ míní Pavel Khek.

Hlavní roli sestry Ratchedové svěřil Vendule Novákové. Randla McMurpyho bude hrát Zdeněk Julina a trojici ústředních postav uzavírá Jan Ťoupalík jako náčelník Bromden. V dalších ženských rolích se představí Romana Julinová, Natálie Tichánková a Lenka Kočišová.

Scénu a kostýmy navrhl výtvarník Michal Syrový. Autorem hudby je Vladimír Nejedlý a na pohybové stránce inscenace se podílel Martin Šimek.

Slavná divadelní adaptace románu Kena Keseyho Vyhoďte ho z kola ven bude v Moravském divadle uvedena podruhé. Poprvé se tak stalo v roce 1987, kdy byla dramatizace Dalea Wassermana uvedena pod názvem Přelet nad hnízdem kukačky v režii Jana Buriana. Premiéra je v pátek 20. ledna v 19 hodin, další představení je na programu v pondělí 23. ledna.