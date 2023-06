Zapeklitý případ hodný pouze světaznalého detektiva, nezaměnitelný anglický humor a jeden velký návrat. To je ve zkratce hra s názvem Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen. S činohrou Moravského divadla Olomouc ji nastudoval dramatik, dramaturg a režisér David Drábek. Premiéra bude v pátek 9. června v 19 hodin.

Hra s názvem Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen. S činohrou Moravského divadla Olomouc ji nastudoval dramatik, dramaturg a režisér David Drábek. | Foto: Moravské divadlo Olomouc, se souhlasem

Úspěšný dramatik, autor více než čtyř desítek her, dramaturg a režisér David Drábek se do Moravského divadla vrací po dvaceti letech od zániku legendárního Studia Hořící žirafy. To se coby alternativní scéna stalo v letech 1995 až 2003 součástí Moravského divadla.

„Vedl jsem Studio Hořící žirafy a v Moravském divadle jsem dělal dramaturga, ale nikdy jsem tu nerežíroval. Takže Sherlock Holmes je moje první režie zde. Soubor činohry je vyrovnaný, silný a dobře obsazený. Musím říct, že ten návrat je příjemný,“ uvedl David Drábek, který pro olomoucké nastudování vybral text z roku 2010.

Možnost spolupracovat s Davidem Drábkem si Roman Vencl, šéf činohry a zároveň představitel hlavní role, podle svých slov užívá opravdu plnými doušky. „Stejně tak celý náš soubor. Je jen málo kolegů, kteří si ho pamatují z jeho předchozího působení ve Studiu Hořící žirafy, takže pro drtivou většinu z nás je to premiérová spolupráce, ze které jsme ze začátku měli zdravý respekt. Ukázalo se ale, že David je jeden z největších pohodářů, jaké jsem za režijním pultem zažil,“ vyzdvihl Roman Vencl.

V originálním příběhu zasazeném do viktoriánské Anglie pátrá Sherlock Holmes a Dr. Watson po bestiálním vrahovi, jehož oběťmi jsou výhradně členky prapodivné feministické sekty Úpěnlivých sester sv. Starosty, jejichž poznávacím znamením je hustý plnovous.

David Drábek režíruje tuto hru podruhé. Poprvé ji uvedl v roce 2010 v Klicperově divadle. „Velmi zřídka své hry někde inscenuji podruhé. Tady jsem udělal výjimku. Zaprvé, hra byla uvedena už hodně dávno. Navíc v Klicperově divadle neměla takovou rezonanci, jakou bych si představoval. Myslím, že text i po té době funguje. Je stále překvapující v dohadech, jak to dopadne,“ vysvětlil Drábek.

V inscenaci účinkuje téměř celý činoherní soubor a hlavní role slavného detektiva a jeho společníka svěřil režisér Romanu Venclovi a Lukáši Červenkovi. Darek Král, Drábkův „dvorní skladatel“, který pochází z Olomouce, k inscenaci vytvořil hudbu.

Hra je poutavá také po vizuální stránce, v níž si výtvarníci hrají s motivem viktoriánské rytiny. Autorkou bizarních kostýmů je Sylva Zimula Hanáková. Scénu navrhl Marek Zákostelecký.

Zároveň se jedná o poslední premiéru divadelní sezony. „Konec sezony příjemně osvěží komedie Sherlock Holmes a já jsem moc rád za navázání spolupráce s Davidem Drábkem, na kterou si naši diváci počkali dvacet let. Věřím však, že tato inscenace bude dostatečnou satisfakcí,“ řekl ředitel Moravského divadla David Gerneš.