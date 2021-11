Narozeninový koncert rozezněl v pátek 12. listopadu klášterní kostel v Šumperku. Poctu osmdesátiletému Bobu Dylanovi zde koncertem v rámci festivalu Blues Alive vzdali Jan Řepka, Vladimír Merta nebo Jarda Svoboda.

Mezinárodní festival bluesové hudby Blues Alive, 12. listopadu 2021 v Šumperku. The Muddlers. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Na hlavní scéně v Domě kultury to v pátek rozjelo například mladé české trio Foxy Mama, polští The Muddlers či ve foyer originální The Turtev Brothers. Na hlavním pátečním koncertu vyprodaného festivalu pak vystoupil Rick Estrin & The Nightcats, nejlepší bluesová kapela tohoto roku.