„Poté bude následovat vernisáž výstavy olomouckých výtvarníků. Doufáme, že letošní rok bude vstřícnější k pořádání kulturních a společenských akcí a umožní nám pomalu se vrátit k opětovnému provozu sýpky,“ pozval za pořadatele Karel Váňa, předseda spolku U nás.

Spolek místních občanů barokní sýpku v Ludéřově už více než 15 let postupně opravuje a také provozuje. Sýpka nyní bude pro veřejnost přístupná každou neděli od 13 do 17 hodin až do konce srpna.

Barokní sýpku u Olomouce měli zbourat. Nadšenci z ní udělali tento skvost