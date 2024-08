První incident se odehrál v sobotu vpodvečer na tramvajové zastávce na náměstí Republiky.

Muž tam ránou pěstí poškodil sklo v kabině tramvaje, rozčílilo ho prý, že mu řidička zavřela dveře před nosem. Ta přivolala policii.

"Hlídka během pár okamžiků vypátrala muže, který odpovídal popisu. Čtyřicetiletý muž policistům uvedl, že zahlédl přijíždět novou tramvaj a chtěl do ní nastoupit. Podle jeho slov se rozběhl k vozidlu, ale řidička mu zavřela před nosem. On se rozzlobil a pěstí uhodil do skleněné výplně kabiny a přitom ji poškodil," informoval mluvčí olomoucké policie Libor Hejtman.

Policisté předběžně odhadli škodu na 15 tisíc korun.

Vztek kvůli náhubku

Druhý podobný případ se stal v neděli odpoledne v Bystrovanech. Cestující tam ve vzteku rozbil dveře autobusu, ze kterého jej řidič vykázal kvůli psovi bez náhubku.

"Muž chtěl nastoupit do autobusu MHD v obci Droždín se psem. Řidič autobusu jej před nástupem vyzval, aby psovi nasadil náhubek. Muž souhlasil s tím, že tak učiní v autobuse, aby spoj nezdržoval a nastoupil," popsal mluvčí policie.

Řidič si ale během jízdy všiml, že cestující psovi náhubek nenasadil, a proto za ním přišel na další zastávce v Bystrovanech.

"Upozornil jej, že pokud psovi nenasadí náhubek, porušuje přepravní řád a musí vystoupit. To však cestující odmítl. Řidič mu tedy sdělil, že zavolá na dispečink a policii, což také učinil. Mezitím rozzlobený cestující i na nátlak ostatních spolucestujících i se psem vystoupil a ve vzteku kopl nohou do předních dveří autobusu, které poškodil," uvedl mluvčí Hejtman.

I tady policisté odhadli škodu na dveřích na 15 tisíc korun.

"Za pár minut muže i se psem vypátrala policejní hlídka na nedaleké cyklostezce. Muži hrozí za přečiny poškození cizí věci a výtržnictví trest odnětí svobody až na dvě léta," doplnil policejní mluvčí.